Brasil e França disputam final do Mundial de Futebol de Areia Raiz

O Brasil decide com a França, neste domingo (13) a partir das 20h30 (horário de Brasília), o título do Mundial de Futebol de Areia Raiz, realizado na Arena Gladiadores da Bola, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A TV Brasil transmite o jogo ao vivo. Colômbia e Uruguai decidem o terceiro lugar a partir das 19h.

Para garantir a presença na decisão, a equipe brasileira superou o Uruguai por 4 a 1. Já os franceses derrotaram na fase anterior a equipe da Colômbia, mas pelo placar de 2 a 1.

Confronto anterior

Brasil e França já se encontraram pela fase de grupos da competição, na primeira rodada, e o resultado foi triunfo da seleção canarinho por 5 a 3.

O futebol de areia raiz tem diferenças para o beach soccer, cujo Mundial é chancelado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). São seis jogadores por time (em vez de cinco) e dois tempos de 20 minutos (e não três de 12). O piso da competição no Parque Olímpico é de areia compactada (batida), sem ondulações.

(Divulgação: Agência Brasil)