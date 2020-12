Pesquisa do Procon aponta locais com bons preços em produtos alimentícios

Na Capital, a equipe de pesquisa do Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul) realizou entre o dia 30 de novembro a 4 de dezembro levantamento de preços envolvendo produtos alimentícios diversificados, entre os quais muitos são considerados de primeira necessidade.

O levantamento tem como objetivo demonstrar ao consumidor aas vantagens de pesquisar preços e, assim, conseguir alguma economia quando da necessidade de aquisição.

Segundo o órgão de defesa do consumidor foram verificados preços de cereais, hortaliças, frutas, legumes. O levantamento não estabeleceu índices percentuais nas diferenças de preços, por se tratar de quantidade bastante elevada de itens. A quantidade de estabelecimento também varia de acordo com cada produto e, por isso, não se estabeleceu um total de lugares onde se desenvolveram os trabalhos.

Entretanto, a pesquisa mostra a média de preços de acordo com a especificação de quantidade e marca da maioria deles. Leve-se em consideração que, em muitos entre os produtos, não se estabeleceu marca pelo fato de serem oriundos de hortas e outros de fabricação própria dos estabelecimentos. Entre os locais visitados, também, há diversificação de padrões, uma vez que a pesquisa se desenvolveu desde sacolões ou até hipermercados.

Clique aqui e veja as planilhas que mostram a variação e os locais onde os produtos foram verificados.

Dayane Medina