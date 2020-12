Mega pode pagar prêmio de R$ 40 milhões neste sábado

Sem nenhum ganhador no sorteio anterior, a Mega-Sena acumulou e vai sorterar hoje (12) R$ 40 milhões. As apostas podem ser feitas até as 18h Mato Grosso do Sul nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa.

Para quem deseja participar precisa fazer um jogo de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. O valor da aposta depende de quantos números você colocar no jogo. O valor mínimo custa R$ 4,50 e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50. A realização do sorteio terá transmissão ao vivo por meio do canal da Caixa no YouTube e com previsão de exibição na RedeTV a partir das 19h de MS.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na Poupança, receberá aproximadamente R$ 46 mil em rendimentos mensais. Se o vencedor optar por investir o prêmio total no ramo imobiliário, poderá adquirir 26 imóveis no valor de R$ 1,5 milhão cada.

Dayane Medina