Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo

Um homem identificado apenas por Vinicius, mais conhecido como ‘Nico’, foi preso no final da tarde desta sexta-feira (11), na rua Curitiba, bairro Jardim Ima de Campo Grande. A prisão foi feita no momento em que a equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar fazia rondas pelo local.

Na ocasião, os policiais notaram que o indivíduo estava em comportamento suspeito, e quando viu às autoridades ficou muito nervoso. Na abordagem, foi encontrado em sua cintura um revolver calibre 38. Questionado Vinicius disse que comprou de uma pessoa que nem sabe o nome.

Ainda segundo o autor, ele comprou a arma porque está em rixa no seu bairro com desafeto. Diante dos fatos o ele foi conduzido para esta delegacia de Polícia para as devidas providencias cabíveis.

