Flagrantes sobem 175% e revelam descaso da população

O número de pessoas abordadas durante o toque de recolher nas ruas da Capital aumentou em 175% com o novo horário. Desde segunda-feira (7) que a medida de segurança está sendo das 22h às 5h e, até a última quinta-feira (10), a GCM (Guarda Civil Metropolitana) abordou 1.092 pessoas que foram orientadas a retornar e permanecer em suas residências.

Na semana passada, de segunda-feira (30) até a quinta-feira (3), quando o horário do toque de recolher era da meia-noite às 5h, o número de pessoas abordadas foi bem menor. Foram feitas 396 abordagens. Entretanto, segundo o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, o aumento maior de abordagens não tem relação com o novo horário. “Na verdade, essas pessoas que foram abordadas são as mesmas que já vinham frequentando as ruas da nossa Capital.

E também porque houve o aumento nas fiscalizações promovida pela Guarda Municipal, Semadur [Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano] e Vigilância Sanitária do município nesse horário das 22h às 5h”, explicou. Segundo informações da guarda, o problema maior está nos fins de semana e no não cumprimento da regra por parte dos jovens. No fim de semana passado, cinco festas foram interditadas pela instituição de segurança municipal. Em uma delas havia, pelo menos, mil pessoas.

