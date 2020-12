COVID-19 continua avançando, e MS tem pior semana desde o início da pandemia

O boletim epidemiológico, divulgado na manhã de hoje (12) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) trouxe a confirmação de 1.541 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Os números mostram que o Estado teve a pior semana da pandemia, e o total de confirmados chegou a 112.876 e 1.917 vítimas do vírus.

A segunda onda está sendo mais forte que os dias de pico regstrados desde março. A semana epidemiológica que terminou hoje teve 8.149 casos, a pior desde os primeiros registros. O número de mortes também é alarmante, 86 em uma semana.

Ainda conforme os dados da secretaria, do total de casos confirmados, 96.355 estão sem sintomas e já estão recuperados, 14.608 ativos, e destes 645 estão internados, sendo 371 em leitos clínicos e 264 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os outros 13.963 permanecem em isolamento domiciliar.

O Lacen (Laboratório Central) tem 2.921 exames em análise e 6.508 casos aguardam encerramento no sistema pelos municípios.

A SES alerta que a qualquer sintoma gripal, o paciente deve procurar um agendamento de exames para diagnóstico da doença através do telefone 0 800 647 0911.

Toque de recolher

Durante as fiscalizações do toque de recolher na Capital, 210 pessoas estavam nas ruas descumprindo o decreto municipal. Mesmo com o avanço da COVID-19, a Vigilância Sanitária, fiscalizou 215 estabelecimentos e segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana) 63 deles foram orientados pelos agentes a fecharem as portas.

Outras seis orientações foram feitas as pessoas que estavam em residências. Além disso, foram feitas fiscalizações de blitz no trânsito onde foram realizados cinco testes de bafômetro e três motoristas foram notificados por irregularidades.

Dayane Medina