Atualização Cadastral dos estudantes da REE se encerra nesta semana

Termina na próxima sexta-feira (18) o período de atualização cadastral dos estudantes que já fazem parte da REE (Rede Estadual de Ensino). A etapa é fundamental para o preenchimento da matrícula e obrigatória para todos os alunos que desejam continuar rede.

Iniciada ainda no mês de outubro, o procedimento de atualização do cadastro do aluno faz parte do calendário da Matrícula Digital 2021 e consiste no preenchimento dos dados que serão utilizados pelos gestores escolares para o contato com estudantes e familiares, quando necessário.

Com o correto preenchimento dos dados, as equipes escolares podem localizar os estudantes que não responderam as atividades durante o período de aulas não presenciais na Rede.

A Atualização Cadastral pode ser feita diretamente pelo portal da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br). O acesso pode ser feito pelo painel do aluno, com os dados utilizados para identificação dos estudantes. Caso o aluno ou responsável tenha alguma dificuldade basta entrar em contato com a Central de Matrículas, pelo telefone 0800-647-0028.

Dayane Medina