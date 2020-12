Subsecretaria do Bem-Estar Animal Lança Campanha Dezembro Verde

Subsecretaria do Bem-Estar Animal Lança Campanha e Evento Dezembro Verde, Voltada Contra o Abandono e Maus-Tratos de Animais

Dezembro é considerado o mês onde ocorre o maior número de abandono e maus-tratos de animais, por esse motivo a Prefeitura Municipal de Campo Grande através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal realiza a Campanha “Dezembro Verde – Amar sempre Abandonar Nunca” que tem o objetivo de aumentar a conscientização da população para o não abandono de animais. Conforme lei nº 14.064/2020, abondo é uma forma de mau-trato e é crime, podendo levar a pena de dois a cinco anos de detenção, multa e proibição de guarda.

Junto com a Campanha, a Subsecretaria promove um evento em formato de live no dia 13 de dezembro às 16 horas, nas redes sociais: @subeacg no Facebook e no Instagram.

Com apresentação musical dos cantores: Ricardo Gael e Jacqueline Costa.

A programação conta também com orientações sobre o Bem-Estar Animal, com participação de ONG’s, entrega do selo empresa amiga dos animais, para os parceiros que ajudaram com doações ao Programa Banco de Rações e Utensílios da Prefeitura durante o ano de 2020. A Subsecretaria terá ponto de arrecadação de ração e utensílios durante o evento no sistema drive – in para evitar aglomerações. E em outros dois pontos: na sede da Subsecretaria e na Feira Central.

De acordo com a Subsecretária do Bem-Estar Animal “Eventos como este são de extrema importância para a conscientização e educação em bem-estar animal. Importante ressaltar que todo mês de dezembro observamos um aumento no número de animais abandonados, portanto a Campanha Dezembro Verde tem o intuito de conscientizar sobre guarda responsável e lembrar que o abandono de animais é crime.”

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação também teremos a campanha tire foto com seu pet. Com divulgação das fotos publicadas nas redes sociais através das hashtags #dezembroverde e #nãoabandone. Incentivando a participação dos alunos a demonstrarem o amor aos seus pets.

Serviço

Para fazer doações para o Programa de Ração e Utensílios em três locais

– Entrada Principal do Parque Sóter, pelo sistema drive – in durante a live até as 19 horas do dia 13 de dezembro

– Na sede da SUBEA que fica no paço municipal, Av. Afonso Pena, 3297, térreo. Atualmente com funcionamento das 07h30 às 13h30. Também pelo telefone 2020-1397

– Stand do Campo Grande Destination, localizado na Feira Central, estarão recebendo a partir do dia 11 ao dia 30 de dezembro das 18h ás 22h. Rua 14 de julho, 3351.

Os crimes abandono e maus-tratos podem ser denunciados pelo número 153 da Guarda Municipal – Patrulha Ambiental; os Números 3325-2567 / 3382-9271; e-mail: decat@pc.ms.gov.br da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista – Decat.

(Divulgação: Subsecretaria do Bem-Estar Animal)