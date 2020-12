Polícia faz simulação de assalto a banco em Dourados, após terror em Criciúma

As instituições de Segurança pública de Dourados realizaram ontem (10), uma simulação de um assalto a agência do Banco do Brasil localizada na região central da cidade. O treinamento interinstitucional do POP (Procedimento Operacional Padrão) visa preparar os agentes para o atendimento a ocorrências de grandes proporções como a ocorrida em Criciúma (SC).

Segundo o site Dourados News, os gestores das instituições se reuniram na última segunda-feira (7), para desenvolvimento dos planejamentos para a simulação do assalto. Ainda segundo o site, durante a simulação houve a ação policial em vários pontos da cidade, até mesmo a prática de perseguição de ‘bandidos’, com troca de tiros e abordagens.

Conforme informado pelo capitão Everson Torres, do subcomando da 9° Companhia da Polícia Militar, o treinamento é um plano de reação, “onde as equipes estão no seu policiamento, no seu patrulhamento rotineiro atendendo as suas ocorrências, atendendo a população e se deparam com esse tipo de situação e tomam as medidas necessárias que prevê o POP”.

Dayane Medina com Dourados News