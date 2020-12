Policia Civil deflagra operação contra tráfico de drogas no interior

A Polícia Civil de Caarapó deflagrou, nesta sexta-feira (11), a operação “Tártaro” que tem como objetivo prender pessoas ligadas ao crime de tráfico de drogas. A ação ocorre após investigação que apurou levantamentos ligados a venda de drogas, principalmente crack e cocaína, além da receptação de produtos furtados.

Conforme informações da Polícia Civil, o Poder Judiciário de Caarapó expediu três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Participaram da operação, equipes da delegacia local, as delegacias de Juti, Regional de Fátima do Sul, Laguna Carapã, Polícia Militar de Caarapó e equipe de operações com Cães de Dourados (CANIL).

A ação resultou na apreensão de 165 pedras de crack embaladas para venda, 9 gramas de cocaína, apetrechos de preparação dos entorpecentes e a quantia de R$ 5 mil em dinheiro. Os policiais também encontraram dois revólveres calibre 38 com aproximadamente 30 munições e objetos furtados.

A operação Tártaro prendeu sete pessoas, sendo seis em flagrante e uma com mandado de prisão preventivo. Duas delas já estavam com a prisão preventiva decretada.

Operação Tártaro

Segundo a Mitologia Grega o Tártaro é o local onde o crime encontra seu castigo, onde Zeus, Hades e Poseidon aprisionaram os Titãs.

A operação faz alusão a este local da mitologia, pois buscou tirar os criminosos do convívio em sociedade, impedindo assim a venda de drogas e possibilitando que esses criminosos sejam julgados e condenado por seus crimes.

