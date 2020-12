Pazuello diz que nenhum Estado terá vacinação antes do outro

O Ministério da Saúde ainda não tem um calendário de vacinação

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta sexta-feira (11) que o plano de imunização do governo contra a covid-19 é nacional e nenhum Estado será tratado de forma diferente e terá vantagens sobre outro.

“O governo federal saberá na hora certa se posicionar claramente, como tem que ser, para manter a unidade e manter o padrão para todos nós. Nosso plano de imunização é nacional. Nenhum Estado da federação será tratado de forma diferente, nenhum brasileiro terá vantagem sobre outros brasileiros”, disse.

Pazuello participou da inauguração do hospital hospital maternidade Célia Câmara, em Goiânia (GO), ao lado do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB) e do governador Ronaldo Caiado (DEM).

Sem citar diretamente o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o ministro disse que a ansiedade em relação à vacina faz parte, mas é causada pela pressa de algumas autoridades do país.

“A ansiedade faz parte, é criada pela própria situação da covid-19, dos riscos, da gravidade da contaminação. É causada pelo açodamento de algumas autoridades do país”, afirmou.