Por R$ 3 milhões, EPIs já chegaram às escolas

A SED (Secretaria de Estado de Educação) já realizou as primeiras entregas de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para algumas escolas da Rede Estadual de Ensino. As compras custaram em torno de R$ 3 milhões e a distribuição deve ser concluída no início do próximo ano.

De acordo com a secretaria de Educação, as licitações foram abertas após a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do coronavírus. A ideia é equipar todas as instituições de ensino para o caso de retorno das aulas presenciais no dia 4 de fevereiro, conforme anunciado pelo governador. Terão os equipamentos estudantes, professores e demais servidores.

A compra dos materiais de limpeza, higienização e EPIs custou o valor de R$ 3.001.900,85, no qual sete empresas fornecem os produtos. A aquisição foi feita com dispensa de licitação e assinada pela secretária de Educação, Maria Cecília Motta. Kits escolares Publicado na edição do DOE (Diário Oficial do Estado) da sexta-feira (20), pelo valor de mais de R$ 4.022.500,50 milhões, o governo fez aquisição de kits escolares para o ano letivo de 2021.

(Texto de Dayane Medina)