PMA autua homem por abate e porte ilegal de munição e arma

Mediante denúncias de caça ilegal, nesta quarta-feira (9) à tarde, a Polícia Militar Ambiental realizou patrulhamento terrestre em um sítio no município de Mundo Novo, a 15 km da cidade. Na ação foram encontradas armas, munições e carcaças de animal silvestre.

Segundo informações da PMA, ao chegarem no local abordaram um homem, de 23 anos, que afirmou ser funcionário e que as armas estariam na casa do sítio. Conforme vistoria realizada no local, os militares encontraram um rifle calibre 22 e mais 125 munições intactas do mesmo calibre e uma espingarda calibre 12, com mais cinco cartuchos. Em fiscalização ao redor da casa encontraram, também, couro e duas carcaças de animal silvestre da espécie jacaré.

O funcionário relatou ter abatidos os animais com uso das armas e entregou um pedaço de carne dos jacarés que estava em um freezer. Em contato com o proprietário do sítio, que reside em Marechal Cândido Rondon (PR), o homem informou que o rifle calibre 22 lhe pertencia e que teria o registro, mas a arma calibre 12 pertencia ao caçador.

O infrator, residente em Corumbá, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo. Logo o caçador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 10.000,00 pelo abate dos animais.