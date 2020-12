Operação de fim de ano contempla bairros com PMs

A Operação Boas Festas, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, já começou e está descentralizada neste ano. Além da área central, o policiamento também está sendo feito em comércios de bairro. O reforço na segurança é feito durante o mês de dezembro, tradicional período de compras. A Rua da Divisão é uma das contempladas.

Três militares fazem o policiamento a pé na via com o apoio do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar). Segundo os comerciantes, está sendo ótimo contar com essa segurança extra. “Poderia ser assim o ano inteiro, trabalhamos com mais tranquilidade. Sem falar que podemos até estender o horário de atendimento por conta do policiamento”, afirmou Maria Domingos, proprietária de uma loja de roupa infantil.

Segundo o barbeiro Bruno Marinho, a via está bem mais tranquila com a presença dos policiais militares. Isso porque a barbearia onde trabalha já foi furtada duas vezes. “Toda hora passava gente usando droga aqui na frente, agora diminuiu bastante. Então, para o comércio, está sendo ótimo a presença da polícia”, ressaltou.

A proprietária de uma loja de presentes, Ana Luiza, também assegurou que o policiamento a pé poderia acontecer durante todo o ano. “Nos sentimos mais seguros com eles fazendo a ronda a pé. Podemos até deixar a porta aberta, antes eu só abria quando chegava cliente”, informou.

Conforme a Polícia Militar, todos os corredores comercias da Capital estão recebendo o reforço, a exemplo da Rua da Divisão e das avenidas Júlio de Castilho e Tamandaré, entre outras vias. A proteção é feita em locais com grande concentração de comércios. O reforço na segurança é realizado por aproximadamente 450 alunos-soldados e alunos a oficial sob supervisão das equipes de policiamento.

De acordo com o comandante- -geral, coronel Marcos Paulo Gimenez, a descentralização do policiamento foi feita de forma planejada e estudada. “Essa distribuição foi feita a partir de um estudo da nossa inteligência para atender também essas áreas com concentração de comércio e que tinham registros de furtos e roubos. Então, por meio do geoprocessamento das ocorrências, nós descentralizamos o efetivo de forma planejada e otimizada”, explicou.

Estado Ao todo, na Operação Boas Festas, foram empregados mais de 2 mil homens para reforçar o policiamento no período de fim de ano, que acaba aquecendo o comércio com a compra de presentes. Além da Capital, os municípios de Dourados, Três Lagoas, Bonito e Corumbá também receberam reforços no efetivo para intensificar a segurança.

(Texto de Rafaela Alves, publicado por Dayane Medina)