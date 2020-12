Número de unidades para testes RT-PCR é ampliado

Com a grande procura pelos testes de coronavírus na Capital, Estado e município ampliaram os pontos de coleta do exame RT-PCR, considerado “padrão ouro” para diagnóstico da COVID-19. Com isso, Campo Grande passou de 13 pontos de coleta para 25, com mais 12 unidades para realizar o exame com agendamento. O coronel do Corpo de Bombeiros Marcelo Frahia ainda anunciou a ampliação de mais três unidades de saúde para a execução de 600 testes nos fins de semana e feriados. Ao todo, esses locais vão realizar 4.290 testes de segunda a sexta.

O teste RT-PCR é feito pelo Corpo de Bombeiros e em 12 unidades de saúde da Capital. Além dos 258 testes swab ao dia no drive-thru, as unidades realizam 30 exames cada ao dia, que somadas realizavam 3.090 testes padrão ouro durante a semana.

Amanhã (11), outras 12 novas unidades também passam a realizar o teste. Com 20 exames ao dia, os novos pontos só atenderão pessoas que fizerem agendamento por meio do Disk- -COVID pelo 0800-647-0911. Serão 4.290 pessoas testadas durante a semana.

Além dessa novidade, durante a live de divulgação do boletim epidemiológico, Frahia ainda afirmou que outras três unidades de saúde passam a realizar o teste RT-PCR no fim de semana e em feriados. “Agora, somados esses testes aos do drive-thru, serão 858 exames a serem realizados no sábado, no domingo e no feriado”, declarou.

Os testes rápidos podem ser encontrados nas 71 Unidades Básicas de Saúde, além do ponto de coleta de exame na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho.

(Texto: Dayane Medina)

Veja também: Ministério confirma 1º caso de reinfecção no país