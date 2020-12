Nova música do cantor Davi Araújo ultrapassa 10 mil visualizações

O Cantor e compositor Davi Araújo vem trabalhando a sua música nova que se chama ”Te Desejo Boa Sorte”. A música foi lançada a pouco mais de 2 meses, cujo o clipe também já foi lançado no Youtube ,onde já alcançou a marca de mais de 10 mil visuallizações.

Davi que tem viajado Brasil afora divulgando seu trabalho e levantando a bandeira da cultura Sul-mato-grossense por onde passa, e também vem conquistando Mato Grosso do Sul. Seu último clipe que foi a música “Safadin” foi um sucesso e chegou a mais de 100 mil visualizações.

O clipe da música “Te Desejo Boa Sorte” foi elaborado através de vários vídeos de shows do Davi Araújo realizados antes da pandemia. Foi uma ideia do próprio Davi para realização desse clipe, devido ao momento de pandemia evitar aglomerações. O cantor Davi também destaca esse momento de pandemia que estamos vivendo.

“É um momento muito delicado, para todos , torço e oro todos os dias para que isso passe o mais rápido possível e possamos voltar a vida normal em todas as áreas, e principalmente em nossa área de shows e eventos que foi uma das primeiras a parar e sem previsão de volta ainda”.

Davi fez parte do roteiro dos vídeos do clipe, assim como em todos seus clipes até aqui, o cantor é bastante participativo e adora dar ideias, desde criação até a finalização do clipe, e vem divulgando sua música através das redes sociais, lives e entrevistas por telefone.

Por fim Davi Araújo comenta sobre a nova canção e Videoclipe. ”Vocês não podem deixar conferir “Te Desejo Boa Sorte”, a música ficou linda demais, espero que gostem, e ela já está disponível em todas plataformas”.

Sobre Davi Araújo

Davi Araújo com apenas 24 anos faz parte da Gravadora Continental, que já gravou diversos nomes consagrados da música brasileira como Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Elis Regina, entre outros.

Davi ressalta que vem muitas novidades por ai, o cantor tem feito shows e divulgação em tvs, rádios e jornais pelo Estado com sua turnê “O céu é o limite”, infelizmente paralisado pela pandemia, e convida à todos. “Não deixem de ouvir minha nova música, coloca para os amigos curtirem no churrasco, casamento, aniversários, é uma moda que cabe em qualquer ocasião”.

O cantor, que está preparando um novo CD para 2021, mas antes, pretende lançar mais um single e clipe em 2020.