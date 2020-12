Entre os pequenos negócios, serviços se destacam em novembro

O mês de novembro revelou bom desempenho para os pequenos negócios do setor de serviços. O destaque foi a alta na demanda por serviços mecânicos, com crescimento de 9,7% na comparação outubro, seguido pelo de vendedores ambulantes de alimentos, com 9,5%, e padarias e confeitarias e obras de alvenaria, ambas com 9,3%.

A pesquisa foi realizada pelo indicador Gyratrends, da plataforma de concessão de crédito on-line Gyra+. “A recuperação na atividade das pequenas empresas no Brasil, durante o mês de novembro, foi puxada pelo setor de serviços, com expansão de 5,57% na média mensal dos últimos 12 meses, evidenciando recuperação com a reabertura mais acentuada da economia”, analista Rodrigo Cabernitte, CEO da Gyra+.

A maioria dos segmentos analisados apresentou recuperação positiva na média mensal dos últimos 12 meses, impulsionados pela retomada do PIB em 7,7% observado no terceiro trimestre”, continuou.

De acordo com Cabernitte, a continuidade do auxílio emergencial do Governo Federal serviu como suporte para a demanda por bens e serviços oferecidos pelas pequenas empresas nas diversas regiões no país.

Por outro lado, o segmento de petshops de pequeno porte apresentou o pior desempenho nas categorias analisadas em novembro, com uma queda de 8,3% comparado aos dados de outubro.

Varejo de equipamentos de telefonia também recuou (-1,8%), assim como comércio de peças para veículos (-0,5%).

