Supermercado tem princípio de incêndio e fogo é contido por brigadistas

Na tarde desta quarta-feira (9), funcionários do supermercado Mister Júnior, no bairro Estrela do Sul, em campo grande, foram surpreendidos por um princípio de incêndio. O estabelecimento precisou ser evacuado.

Segundo uma funcionária, que preferiu não se identificar, as chamas começaram por volta das 16h, no depósito de mercadorias da unidade que fica no piso superior. Ela afirma que rapidamente o mercado foi evacuado. Conforme testemunhas, o princípio de incêndio começou por conta de um curto circuito que ocorreu em uma lâmpada e pouca mercadoria foi perdida.

A equipe de brigadistas, composta por dez funcionários do mercado, atuou para deter as chamas. O fogo foi controlado antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido.

