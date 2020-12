Sargento da PMMS morre após ser internado por covid-19

Renato Alexandre Zanoni, 1º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, morreu aos 44 anos, após ser internado por conta da covid-19.

Segundo a PMMS, ainda não há confirmação se a morte do militar foi causada pelo novo coronavírus, mas ele estava internado há alguns dias por conta de complicações da doença.

A Polícia Militar publicou uma nota de pesar e lamentou a morte do Sargento. Ele foi nas fileiras da Instituição em 10 de agosto de 1998, contando com mais de 21 anos de serviços prestados à PMMS. Renato estava lotado na 5ª Companhia Independente da Polícia Militar. O sepultamento será amanhã (10), ás 8h30, no Cemitério Jardim das Palmeiras, próximo a UCDB.

