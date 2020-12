Prefeitura trabalha para conter cratera em Nova Andradina

Governo do Estado presta apoio para a prefeitura de Nova Andradina para executar solução emergencial por conta da cratera de oito metros de profundidade, na rua Espírito Santo com a rua Irmã, na periferia do município. No local, casas foram desocupadas, a rede de esgoto foi danificada e até um poste de iluminação caiu.

Segundo o Portal Governo do Estado, três funcionários da Defesa Civil foram ao local para fazer uma avaliação e homologar a situação de emergência. “Tem duas casas com maior risco de desabar e mais duas que tiveram as famílias retiradas por precaução. A erosão foi bem grande e perto das casas. A prefeitura decretou emergência e o Estado vai analisar”, contou o Major Romiran Oliveira.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) também encaminhou três engenheiros para o local. “Estamos orientando a prefeitura. Fizemos o levantamento da situação e estamos dando o suporte técnico. O solo de lá é arenoso, é fácil acontecer uma erosão”, explicou o gerente de fiscalização da Diretoria de Empreendimento de Infraestrutura Urbana, Gildson Arima.

As obras estão sob responsabilidade da prefeitura que solicitou maquinários para o governo estadual. A cratera já existia, mas a situação se agravou por conta das chuvas.

Confira o vídeo:

Veja mais: