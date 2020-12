Passageiro é preso com 20kg de maconha na Capital

Jovem de 21 anos foi preso em flagrante, na Capital, na madrugada desta quarta-feira (09) com 20kg de maconha. A prisão ocorreu durante fiscalização no terminal rodoviário com o apoio de cães farejadores.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o passageiro, identificado como Emanuel, estava em um ônibus com destino a Santarém (PA). Na mochila, que estava dentro do ônibus com o jovem, os policiais encontraram 25 tabletes de substância análoga a maconha.

Para as autoridades, Emanuel alegou que receberia R$ 1.500 para levar a droga até Cuiabá (MT). O rapaz foi encaminhado para a delegacia.

