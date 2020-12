Natal da Esperança começa nesta quarta na Feira Central

Começa nesta quarta-feira (9) o Natal da Esperança que comemora os 95 anos da Feira Central de Campo Grande. O evento será realizado até o dia 30 de dezembro e o local estará com horário estendido, de quarta a sexta-feira, a partir das 16h, e aos sábados e domingos, desde às 16h.

Para a comemoração, será realizada uma série de apresentações culturais. Os shows musicais se iniciam com Ricardo Gael na noite desta quarta-feira, às 20 horas. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), com parceria com o Governo do Estado e Fundação de Cultura.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, afirmou que a festa seguirá todos os protocolos de biossegurança: “Estamos em meio à uma pandemia por isso redobramos os cuidados quando falamos em biossegurança. Enquanto Prefeitura, é um grande prazer poder participar e realizar essa festa em comemoração à um dos locais mais importantes de Campo Grande”.

Para a presidente da Associação da Feira Central e Turística (Afecetur), Alvira Appel, o momento é de celebração. “Este lugar, bem no coração da cidade, que é espaço de cultura a céu aberto, que já acolheu tantas pessoas que influenciam nos costumes e que geram heranças tão características de Campo Grande, como o nosso prato típico, o sobá, celebra 95 anos e agora lhe convida a celebrar com uma vasta programação cultural”.

Serviço

A Feira Central está localizada na Rua 14 de Julho, 3351, Centro. Mais informações podem ser obtidas telefone 4042-1313. A programação pode ser acompanhada pelas redes sociais da Sectur (@secturcg) e Feira Central (@feiracentralcg).

