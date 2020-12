Homem que assassinou ex-mulher e se matou é sepultado nesta tarde

Wantuir Sonchini da Silva, de 43 anos, é sepultado na tarde desta quarta-feira (9), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande. Ele era procurado pela polícia após o assassinato da ex-esposa, Fabiana Lopes dos Santos, de 37 anos, e cometeu suicídio nessa terça-feira (8).

O homem foi encontrado morto às margens da BR-262, em Ribas do Rio Pardo. As delegadas da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) vão se pronunciar sobre caso na sexta-feira (11).

Fabiana foi morta com 19 golpes de faca, no dia 4 de dezembro, no bairro Parque do Lageado. O principal suspeito de cometer o assassinato é o ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a polícia, a vítima tinha medidas protetivas contra Wantuir.

Em novembro deste ano, ela registrou um boletim de ocorrência e relatou que havia se reaproximado do ex-marido por causa dos dois filhos do casal, mas quando disse a ele que não tinha interesse em reatar o relacionamento, passou a ser perseguida e ameaçada.

Wantuir também matou a mãe da Fabiana, em 2018, foi preso e liberado em setembro deste ano.

