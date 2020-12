Homem que ameaçava pessoas em bar é preso em Rio Verde

Homem de 64 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (9), em Rio Verde. Ele ameaçava pessoas em um bar do município.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu as denúncias pelo telefone 190. Testemunhas afirmaram que o suspeito estava no bar e ameaçava os clientes com o revólver. Os militares foram até o local, abordaram e revistaram o homem.

Ao ser questionado sobre a arma, ele negou, mas os policiais vistoriaram o quarto do suspeito e encontraram um revólver calibre 38 com 15 munições intactas e dez deflagradas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia.

