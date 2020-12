Exame padrão ouro chega em mais 15 unidades de saúde de CG

A partir desta sexta-feira (11), mais 15 unidades de saúde passam a usar a coleta de RT-PCR para detectar casos de covid-19 em Campo Grande. Segundo a prefeitura municipal, a implantação deve facilitar o agendamento, e os exames serão feitos até mesmo no final de semana.

Nesses novos pontos de coleta, o agendamento será feito pelo telefone 0800 647 0911, por onde já acontece a marcação de exames do Drive Thru. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, a prefeitura está cedendo servidores que irão reforçar os atendimentos aos pacientes que estão com sintomas e desejam programar a coleta.

Atualmente Campo Grande conta com 12 locais de coleta do exame de Swab, mais o ponto de apoio do Drive Thru do Corpo de Bombeiros, que está localizado no centro da cidade, sendo esse o único que funciona durante os finais de semana. A partir dessa sexta-feira a coleta poderá ser realizada também em outras 15 unidades de saúde, sendo que três delas terão agendamento para sábados e domingos.

Com o aumento no número de locais para a coleta do material para análise, dobra a oferta, sendo 720 exames por dia. Nas unidades com agenda para os finais de semana, será uma média de 600 coletas diárias. O processamento do resultado desses exames é feito através do Lacen – laboratório central do governo do Estado.

