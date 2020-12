Sul-mato-grossenses vão priorizar comemorações no Natal, aponta pesquisa

A população sul-mato-grossense deve gastar menos com presentes, mas vai investir mais em comemorações no Natal. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Sebrae/MS e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS).

O estudo de intenção de consumo mostra que a festividade deve movimentar R$ 431,83 milhões na economia do Estado, distribuídos em R$ 275,87 mi com comemorações e R$155,95 mi com presentes. O volume total de movimentação é 29% menor em comparação ao ano passado.

“Temos um percentual alto de pessoas que pretendem comemorar tanto o Natal quanto o Ano Novo. A maioria irá celebrar em casa, com o preparo de refeições, consumo de bebidas alcoólicas e uma parcela menor pretende comprar pratos prontos. É um estímulo para o segmento da Gastronomia e os supermercados, que podem fazer sugestões de pratos para a ceia. Lembrando de comunicar esse consumidor com antecedência”, afirmou a analista-técnica do Sebra/MS, Vanessa Schmidt.

Ao todo, a movimentação financeira esperada com o fim de ano para 2020 é de R$ 691,74 milhões, incluindo Natal e Ano Novo, uma redução de 28% em comparação a 2019. O gasto médio apurado é de R$ 913,52, o que corresponde a 17% a menos.

A pesquisa ouviu 1.723 consumidores, por telefone, de 28 de outubro a 09 de novembro deste ano, nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Bonito/Corumbá/Ladário, Três Lagoas, Coxim e Dourados. É possível acessar a íntegra do levantamento no DataSebrae.

(Com informações da Agência Sebrae de Notícias)

