Médicos são convocados para reforçar atendimento na Capital

Para ajudar no atendimento e enfrentamento à covid-19, a Prefeitura Municipal de Campo Grande convocou 17 médicos inscritos no cadastro temporário. A convocação consta na edição desta terça-feira do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Os 17 profissionais irão reforçar o atendimento nas unidades de saúde da Capital durante o período da pandemia. Dos convocados, 12 são médicos plantonistas com carga horário de 24h, 4 médicos do Programa de Saúde da Família (PSF) com carga horária de 24h e um médico plantonista que irá trabalhar pelo período de 12h.

A convocação ocorre em meio ao aumento de casos positivos da covid-19 no Estado e na Capital. Para conter a propagação do vírus, a Prefeitura decretou novas medidas como a volta do toque de recolher entre 22h às 5h da manhã.

