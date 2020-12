Homem que foi assassinado estava foragido do semiaberto

Marlon Ricardo da Silva Diarte, de 37 anos, havia fugido do regime semiaberto horas antes de ser assassinado na manhã desta terça-feira (8), na rua Principal Um, no Núcleo Industrial, em Campo Grande. A informação foi confirmada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Segundo a Agepen, ele era interno no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira e cumpria pena por tráfico de drogas. Marlon foi considerado foragido nesta manhã, quando saiu da madeireira onde trabalhava no horário do expediente.

Conforme o boletim de ocorrência, Marlon foi assassinado com vários tiros em frente a um bar. Testemunhas contaram que o suspeito de cometer o crime chegou ao local, deixou a motocicleta em um lava-jato e foi até um bar. Ele tomou uma cerveja, fez algumas ligações e perguntou para algumas pessoas sobre uma empresa que processava madeira, onde a vítima trabalhava.

Depois de algum tempo, a vítima chegou ao local em um carro que era conduzido pela esposa dele. Quando ele saiu do veículo, foi em direção ao suspeito e foi surpreendido pelos disparos. Marlon morreu no local. O suspeito fugiu do local com a motocicleta.

