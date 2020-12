Destaque da goleada do Verdão sobre o Delfín-EQU por 5 a 0, o jovem anotou dois belos gols e deu uma assistência para Willian marcar. Ao todo, Veron acertou 91% dos passes, deu quatro toques decisivos e criou duas grandes chances, segundo o Sofascore.

Agora, o jovem soma três gols em cinco jogos de Libertadores e oito tentos ao todo em 2020. Veron já havia sido selecionado para o time da semana, dividindo o ataque com Carlitos Tévez do Boca Juniors e Óscar Cardozo do Libertad-PAR.

O Palmeiras enfrenta a equipe paraguaia nesta terça-feira, pela ida das quartas de final do torneio sul-americano. A bola rola às 21h30 (Brasília), em Assunção, Paraguai.

(Com informações: Gazeta Esportiva)