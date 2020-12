Em lançamento de selo, Azambuja destaca importância do TCE-MS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participou ontem do lançamento do selo e do carimbo personalizado em comemoração aos 40 anos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Segundo o chefe do Executivo estadual: “É o registro da importância e do reconhecimento da sociedade à Corte de Contas”. A obliteração consiste em marcar o selo com o carimbo personalizado, oficializando a marca do TCE-MS nos produtos dos Correios.

O selo vai ficar disponível por 30 dias na agência central de Campo Grande, na Avenida Calógeras, e depois será levado para o Museu Correios, em Brasília. “É muito importante quando perpetuamos esse trabalho de 40 anos, por meio desse selo, a presença do Tribunal de Contas e a sua importância à sociedade sul-mato-grossense. Eu fico muito feliz de participar de um momento como esse que vai ser o registro da história do nosso Estado, a memória do nosso Mato Grosso do Sul, e o reconhecimento do grande trabalho dessa Corte de Contas”, afirmou o governador.

Por conta da pandemia, a cerimônia foi restrita aos presidentes dos Poderes instituídos, que fizeram questão de participar do evento que celebrou quatro décadas do tribunal. O presidente do TCE, conselheiro Iran Coelho das Neves, destacou a participação dos convidados.

