Três são presos em festa regada a drogas e bebidas em Paranaíba

Dois homens e uma mulher foram presos em uma festa regada a drogas e bebidas nesse domingo (6), em Paranaíba. No local, uma adolescente foi flagrada consumindo bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam denúncias pelo telefone 190 por conta do som alto na festa que ocorria no bairro de Lourdes. Os militares foram até o local, mas as pessoas que estavam na festa não atendiam os policiais mesmo com vários chamados e acionamentos de sirene e giroflex.

Os agentes foram até o portão que estava entreaberto e viram um homem usando maconha. Quando percebeu a presença dos policiais, ele tentou se desfazer da droga e jogou no piso da varanda. Dentro da casa, os militares encontraram mais maconha e um homem de 19 anos disse ser dono da droga. Na bolsa da dona da residência foi localizada uma balança de precisão. Além disso, uma adolescente de 17 anos estava na festa e fazia uso de bebida alcoólica.

Os dois homens foram levados à delegacia por portar droga para uso pessoal, já a dona da casa vai responder por pertubação de sossego e fornecer bebida alcoólica para a menor de idade.

