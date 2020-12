Suspeito de estuprar menor é preso na Capital

Homem acusado de cometer estupro de vulnerável foi preso pelo Grupo de Operações e Investigação (GOI), em Campo Grande. No momento da prisão, o suspeito estava com a mãe da criança em frente a residência.

Conforme informações da Policia Civil, o padrasto teria pedido para que a criança fizesse sexo oral nele. A vítima relatou a história para a mãe, mas a mesma não acreditou. A mulher só acionou a polícia após a filha realizar mais um relato de abuso cometido pelo padrasto.

A equipe conversou com a criança que confirmou a história relatada pela mãe. De acordo com a vítima, o suspeito pediu para ela chupar o órgão genital dele no sábado e no domingo o mesmo teria colocado o pênis nela.

O suspeito recebeu voz de prisão.

