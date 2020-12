Sinovac anuncia investimento para dobrar produção de vacina

A farmacêutica chinesa Sinovac anunciou nesta segunda-feira (7) que conseguiu financiamento de R$ 2,6 bilhões para dobrar a capacidade de produção de sua vacina contra o coronavírus, a CoronaVac.

A vacina é testada no Brasil pelo Instituto Butantan, órgão vinculado ao governo do Estado de São Paulo, que deve detalhar ainda hoje seu programa de imunização.

De acordo com a empresa, o investimento virá do grupo chinês Sino Biopharmaceutical, que adquiriu 15% do capital de uma filial da Sinovac, a Sinovac Life Sciences.

O aporte permitirá à fabricante da CoronaVac concluir a estruturação de uma 2ª fábrica até o fim deste ano. De acordo com a empresa, o investimento deve aumentar a capacidade de produção das vacinas de 300 milhões para, no mínimo, 600 milhões de doses por ano.

O presidente da Sinovac, Yin Weidong, disse que o investimento “acelera esforços para ajudar a combater a pandemia global”.

“Além de financiar o CoronaVac, esta nova parceria estratégica com a Sino Biopharmaceutical Limited nos permite melhorar ainda mais nossas capacidades de vendas de vacinas, expandir nos mercados da Ásia, desenvolver e acessar novas tecnologias e, o mais importante, acelerar nossos esforços para ajudar a combater a pandemia global”, disse.

Na semana passada, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) iniciou a inspeção da fabricação da CoronaVac na China. A vacina está na 3ª e última fase de testes clínicos.

O trabalho tem o objetivo de analisar o sistema de gestão da qualidade farmacêutica da Sinovac. Avalia pontos como o gerenciamento de risco, gerenciamento de documentos e plano mestre de validação.

(Com informações: Poder 360)