Familiares realizam mutirão em busca de criança que desapareceu em rio

Amigos da família de Samuel Henrique dos Santos Barce, de 8 anos, organizam mutirão para ajudar nas buscas da criança que desapareceu no rio Anhanduí, na última sexta-feira (4). A mobilização será na manhã desta terça-feira (8), ás 8h.

Uma das organizadoras do mutirão, Thatcher Coelho, explicou que os familiares e amigos do menino vão se reunir na rua Martins Pescador, no bairro Ouro Preto, em Campo Grande, próximo ao local onde a criança desapareceu. Eles pretendem realizar as buscas na mata ao redor do rio. A mobilização ocorre no facebook e os amigos fazem o apelo: “Precisamos achar o Samuel”.

O Corpo de Bombeiros está no quarto dia de buscas pelo Rio Anhanduí. No dia do desaparecimento, Samuel e os dois irmãos dele estavam brincando em uma estrutura de concreto, que fica no meio do rio, quando a água começou a subir por conta da chuva. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o tio dos meninos pediu para que eles saíssem do local, mas uma correnteza levou Samuel e o irmão, de 15 anos. O homem pulou na água para retirar as crianças, mas Samuel desapareceu e o adolescente conseguiu se salvar.

