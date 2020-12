Ação em conjunto retirou uma tonelada de resíduos do Rio Dourados

Neste sábado (05) foi realizado uma ação em conjunto da PMA (Polícia Militar Ambiental), Corpo de Bombeiros e Colônia de Pescadores Artesanais para retirada de resíduos do Rio Dourados, no município de Fátima de Sul, que fica a 246 km de Campo Grande. Na ação foram retirados uma tonelada de resíduos, em que foram usadas 30 embarcações para realização do trabalho.

Segundo informações da PMA, o trabalho ocorreu desde a ponte sobre o Rio Dourados, localizada na cidade (Fátima do Sul), até o local chamado de 5° linha. Com a participação de 60 pessoas em 30 embarcações foram retirados resíduos como pneus, cadeiras, carcaças de máquinas de lavar, mesas de cama, tambores plásticos, assim como latas e outros itens.

Todo este material foi enviado para o aterro sanitário de Fátima do Sul. Durante esta força-tarefa a Polícia Militar ainda encontrou 10 anzóis de galho que estavam armados de forma ilegal no rio.

De acordo com as autoridades, a intenção desta ação é levar “educação ambiental’ aos moradores e chamar atenção sobre a poluição causada pela população, que traz degradação ao meio ambiente. Em comparação ao ano passado, foi retirado praticamente a mesma quantidade de resíduo. “Trabalhos deste tipo tem efeito de médio e longo prazo, ao influenciar as novas gerações, para a conservação ambiental’, ponderou a Polícia Ambiental.

