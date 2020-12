Resultados de MS colocam Riedel como alternativa política para 2022

Conhecido como o mais influente secretário do governo de Mato Grosso do Sul e responsável pelas reformas e inovações na administração que levaram o Estado a acumular resultados surpreendentes e superiores aos demais entes da Federação, Eduardo Riedel é a grande novidade na política e no tabuleiro eleitoral que vai

definir o sucessor de Reinaldo Azambuja em 2022.

Ele, que nunca disputou um mandato, vem ganhando espaço e admiração de diferentes interlocutores por seu preparo pessoal e capacidade de trabalho. Empresário, técnico, especialista experiente em gestão, Riedel começa o dia às 6 da manhã e é o último a deixar a Governadoria. É a dedicação necessária para quem lidera

equipes de diferentes áreas, em busca de resultado.

Basta acompanhar o dia a dia do secretário. Os assuntos mais diversos se acumulam em uma agenda longa e difícil. Vai desde a decisão de recomendar medidas mais restritivas para determinados municípios no

combate à pandemia até negociação para atrair novos investimentos, com capacidade de gerar empregos e renda ou a discussão acalorada sobre a volta às aulas.

Riedel chamou a atenção do mundo político ao receber delegação do governador Reinaldo Azambuja para liderar um complexo processo de mudanças e inovações no governo, capazes de gerar um ciclo novo de desenvolvimento regional. Esse esforço é visível já na retomada, mesmo em ano de pandemia, pois Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais cresceu no país.

