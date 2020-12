Atletas de MS participam do 15º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa

Mato Grosso do Sul participará da 15ª edição do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa com 17 atletas, que viajarão com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), acontecerá entre os dias 6 e 13 de dezembro, na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com a entidade, o evento contará pontos para o ranking nacional de 2021 e terá número reduzido de participantes, seguindo protocolos de biossegurança estabelecidos por órgãos de saúde durante a pandemia viral. No último Brasileiro, mais de 1.300 atletas marcaram presença, o que não será visto neste ano. Esta será a única competição nacional do tênis de mesa na temporada 2020.

As disputas acontecerão em mais de 13 categorias etárias, do pré-mirim à sênior, livre (absoluto), além de classes voltadas a atletas com deficiência. As partidas serão individuais, por equipes de clubes e seleções estaduais. Jogos em duplas não serão realizados.

Os paratletas abrem as disputas no dia 6; super pré-mirins, infantis e juvenis atuarão nos dias 7 e 8. Já os mesa-tenistas das categorias pré-mirim, mirim e juventude jogarão nos dias 9 e 10. Por fim, absolutos e veteranos estarão nas mesas apenas entre os dias 11 e 13.

A delegação sul-mato-grossense é composta por mesa-tenistas da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande (AECNB) e Círculo Militar de Campo Grande (CMCG). O comando técnico ficará por conta de Mário Márcio Soken, Gabriel Elias Ota e Ricardo Rieff Marim Filho.

“Tradicionalmente, o tênis de mesa de Mato Grosso do Sul sempre participou de todas as competições nacionais, trazendo, inclusive, expressivos resultados ao longo dos anos. Mais do que isso, também é uma forma de dar continuidade à integração com outras delegações, elevando o nível técnico dos nossos atletas”, avalia o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.