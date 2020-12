Acidente entre uno e ônibus deixa vítimas em estado grave

Um acidente de trânsito entre um ônibus e um Fiat Uno, deixou duas pessoas em estado grave na noite deste sábado (5), por volta das 23h30. A colisão aconteceu entre a avenidas das Bandeiras e a Salgado filho, os dois ocupantes do veículo foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran) que esteve no local e aplicou o teste do bafômetro, foi constatado embriaguez nas vítimas. O motorista do ônibus não teve ferimentos e não havia consumido bebida alcoólica.

Ainda de acordo com as autoridades, o Fiat Uno seguia pela Avenida das Bandeiras, e o ônibus pela Avenida Salgado Filho. Ao chegar no cruzamento, o uno teria avançado o sinal e batido a frente na lateral esquerda do ônibus.

