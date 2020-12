MS registra mais de mil novos casos de covid-19 e nove mortes

Mais uma vez Mato Grosso do Sul registrou mais de mil casos novos de covid-19. No boletim epidemiológico deste sábado (5), o Governo do Estado divulgou que, em 24 horas, 1.294 pessoas testaram positivo e nove pacientes morreram por conta da doença.

Com esses novos dados, MS registra o total de 1.827 óbitos, 104.727 casos confirmados, sendo 90.152 pessoas recuperadas. Outras 12.188 estão em isolamento social.

Além disso, 560 pessoas estão internadas, sendo 334 em leitos clínicos e 226 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No total, 2.118 amostras de testes estão em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul.

