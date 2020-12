Morre aos 95 anos Massao Shinohara, um dos maiores judocas brasileiros

Faleceu, na manhã deste sábado (05), em São Paulo, Massao Shinohara, aos 95 anos de idade. Sensei Massao foi um dos maiores mestres do judô do Brasil.

Em 2017 a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) outorgou ao sensei Massao o 10º Dan, maior graduação possível na modalidade. Ele ainda é o único judoca no Brasil a receber tal honraria, o que demonstra o tamanho de sua contribuição ao judô. A CBJ deixou uma homenagem ao sensei no site oficial da entidade.

O gestor de alto rendimento da CBJ Ney Wilson postou nas redes sociais uma mensagem de despedida ao amigo:

História

Filho de imigrantes japoneses criado em Embu das Artes, São Paulo, Massao começou a praticar judô em 1940, aos 15 anos. Sua forma de lutar chamou a atenção de Ryuzo Ogawa, um dos grandes mestres brasileiros da modalidade, com quem passou a treinar em São Paulo até se tornar professor.

Em 1956, fundou a Associação de Judô Vila Sônia numa garagem alugada e conciliava as aulas com o trabalho de transportador de legumes. Com a ajuda do amigo Jorge Tatsumi e dos pais de seus alunos, angariou recursos para comprar um terreno maior e construiu sozinho o que é hoje o atual dojô da Associação de Judô Vila Sônia, fundado em 1986.

Massao Shinohara foi técnico da seleção brasileira de judô nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, nos quais Douglas Vieira conquistou a prata e Luiz Onmura e Walter Carmona que conquistaram o bronze. Em sua trajetória como professor, Massao formou grandes faixas pretas brasileiros, entre eles seu próprio filho, Luiz Shinohara, técnico da seleção masculina do Brasil desde 2002.

