Dois anos após matar a ex-sogra, homem assassina a ex-esposa com 19 facadas

Mulher de 37 anos foi encontrada morta na noite dessa sexta-feira (4) em uma rua, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Ela foi assassinada com cerca de 19 facadas e o principal suspeito é o ex-marido.

Segundo a Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher (Deam), as facadas atingiram o ombro, tórax e braço da vítima. Testemunhas disseram que antes de ser morta, a mulher discutia com um homem. As investigações apontam que a vítima tinha medidas protetivas contra o ex-marido. Ele foi preso em 2018 por assassinar a ex-sogra, mãe da vítima, e foi colocado em liberdade em setembro deste ano.

Em novembro deste ano, a mulher havia registrado um boletim de ocorrência e relatou que havia se reaproximado do ex-marido por causa dos filhos do casal, mas quando disse a ele que não tinha interesse em reatar o relacionamento, passou a ser perseguida e ameaçada. Ainda conforme a policia, ela disse que não tinha intenção de que ele fosse processado criminalmente, mas solicitou medidas protetivas.

O suspeito responde a processos anteriores por violência doméstica e chegou a ser julgado por homicídio qualificado pelo assassinato de Alzair Bernado Lopes, a mãe da vítima. O homem está foragido e polícia realiza diligências. A vítima deixou dois filhos menores de idade.

