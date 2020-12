Casa de show é interditada durante toque de recolher

Casa de show na Vila Bandeirante, em Campo Grande, foi interditada na madrugada deste sábado (5) pela Guarda Civil Metropolitana e Vigilância Sanitária. No local havia mais de mil pessoas e o plano de biossegurança não estava sendo respeitado.

Uma outra festa, no bairro Tarumã, também foi encerrada pela fiscalização durante o toque de recolher. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, cerca de 200 pessoas estavam no espaço. Já no bairro Cidade Morena, 180 pessoas estavam reunidas em uma comemoração que também foi encerrada pelos órgãos.

Durante esta madrugada, 425 pessoas foram abordadas e orientadas a retornarem para suas casas. Além disso, 18 estabelecimentos foram orientados sobre as medidas de biossegurança. A equipe contou com 66 guardas e, com o apoio da Vigilância Sanitária, visitou 152 locais e houve três orientação em residências.

Além da interdição da casa de show, houve uma autuação e duas reclamações atendidas. A Guarda recebeu 133 ligações e 30 denúncias no telefone 153.

