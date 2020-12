Aulas presenciais voltam no dia 4 de fevereiro na REE

A REE (Rede Estadual de Ensino) confirmou, por meio do DOE (Diário Oficial do Estado) de ontem (4), que as aulas presenciais estão marcadas para começar no dia 4 de fevereiro de 2021. De acordo com a publicação, o ano escolar tem duração de 205 dias, sendo 200 dias letivos, quatro dias para a realização dos exames finais e um dia para a realização do conselho de classe final.

Para que seja feito o cumprimento do calendário escolar, oito sábados serão letivos. As férias estão programadas do dia 2 a 16 de julho e as aulas devem seguir até o dia 10 de dezembro.

Retorno

O governador Reinaldo Azambuja anunciou em novembro que o ano letivo de 2021 teria aulas presenciais, a distância e ensino híbrido, por conta da pandemia.

Para que os alunos pudessem voltar às salas de aula, foi elaborado um protocolo de biossegurança como o uso de EPIs (equipamentos de proteção individual), bem como medidas de higienização com álcool gel.

(Texto: Dayane Medina)