Educar também é valorizar

Escritora renomada tem como projeto promover ações sobre consciência ambiental

Campo Grande, cidade de aspecto verde e rico em cantos, cantos de pássaros que povoam a Capital. Considerada pela organização não governamental The Arbor Day Foundation uma das 59 cidades mais arborizadas do mundo, vemos o quão vasto é nosso ambiente natural. Denominada a “Cidade dos Ipês” e com a concentração de 33 córregos, levanta o seguinte questionamento: Quem cuida e conscientiza o cuidado dessa rica expansão ambiental?

Mara Calvis é escritora, educadora ambiental e consultora da Solurb, e ela tem como projeto, em conjunto a empresa, promover ações sobre consciência ambiental. Dentro dessas ações sua equipe possibilita orientações, gincanas, proferindo palestras e desenvolvendo oficinas práticas em escolas, condomínios, praças comunitárias, feiras livres, associações e universidades. Seu objetivo é a conscientização sobre a importância do nosso ecossistema.

Durante 31 anos Mara elaborou uma pesquisa sobre o lixo, estudo que resultou em seu primeiro livro, no ano de 2009, denominado “Lixo no Lugar Certo, Planeta Vivo e Esperto”. No qual sua abordagem ensina o público infantojuvenil a como separar o lixo reciclável do não reciclável. Contudo suas pesquisas não pararam por aí, pois em 2017, então em contexto regional, Mara lança o livro “As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbudo, nas Águas de Campo Grande/MS”, decorrente de uma pesquisa feita em cinco anos.

Neste livro ela discorre sobre história, geografia e os pontos turísticos pelos 33 córregos e o Rio Anhanduí, contendo o mapa das microbacias de Campo Grande. Ao chegar o dia do lançamento, que seria em uma escola, a educadora foi questionada de “porquê” de não escrever mais livros regionais, já que a literatura com tal abordagem no Estado é ausente.

Logo então a educadora se viu desafiada e lançou, no mesmo ano, dez livros com a temática lúdica, abordando temas regionais do Estado de Mato Grosso do Sul, junto à comemoração de 40 anos da criação do Estado. Seus livros paradidáticos atendem desde a Educação Infantil até o 9º ano da Educação Básica.

Uma das curiosidades de sua literatura é a homenagem que a autora faz com as crianças, na qual cada livro contém as fotos das crianças e os personagens que elas foram no livro. Essa ideia obteve iniciativa com o livro “Morgana no Planeta Água”, onde a homenageada é sua neta Morgana.

“Ela por conta do livro, sendo a personagem, aprendeu a ler com quatro anos. Então todos os meus livros daí para frente eu homenageio nome de crianças reais, portanto todos os finais dos livros têm o nome da criança, a foto dela e quem é ela dentro da história”, conta Mara.

Com esse método a escritora envolve as crianças e desperta nelas a conscientização em valorizar o nosso meio ambiente e os seres que o habitam. Em suma ela segue com o seu novo projeto “Oficina de bonecos tampinhas reutilizadas”, produção com mais e 50 bonecos. Esses bonecos serão doados para crianças, como presente de Natal. Além de sua fabricação, ela também disponibiliza em suas redes sociais o passo a passo sobre como fazer em casa o seu próprio brinquedo.

Títulos da coleção

Jujuba – A Seriema Viajante, Sabores e Fronteiras do MS;

Morgana e a Chalana – Pelas Águas do Pantanal/MS;

Tuco: o Tucano Bom de Bico e os Sabores de Mato Grosso do Sul;

Alfabeto Ecológico do Pantanal;

Algumas Coisinhas que me Deixam Muito Feliz em meu Mato Grosso do Sul;

As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado – Nas Águas de Campo Grande;

Cacá – A Jaguatirica;

As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado – Nas Águas de Mato Grosso do Sul.

(Texto: Letícia Rodrigues)