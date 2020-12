É hora do amigo-secreto! E agora?

Todo fim de ano as pessoas seguem o mesmo roteiro! Comércio lotado, correria para lá e para cá e todo mundo falando em como este ano passou rápido. As tradições desta época não podem ficar de fora e a troca de presentes é uma delas.

Ninguém sabe ao certo como o amigo-secreto surgiu. Há quem diga que foi com os gregos, outros dizem que foram os empregados das fábricas norte-americanas, no começo do século passado! Seja lá como tenha sido, o fato é que a brincadeira em épocas de crise e de dinheiro curto vem a calhar.

Difícil pensar em gastar muito agora, né? Mas tem como dar um jeitinho para todo mundo ganhar presente e ficar feliz. Pensando nisso, o Viver Bem foi em busca de opções de mimos que chegam a até R$ 200.

Valores de até R$ 30,00

O livro mais vendido no site da Amazon é uma boa opção para quem precisa comprar presentes de até R$ 30. Em “Pequeno Manual Antirracista”, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do racismo, negritude, violência racial, cultura. Amazon, R$ 9,90

Para quem curte ficar bem cheirosa após o banho, um bom presente pode ser o sabonete em barra Amora Vermelha e Jabuticaba, da Natura. São cinco barras, o suficiente para garantir banhos mais cheirosos por um bom tempo. Natura, R$ 19

As tiaras voltaram com tudo! Agora, a tendência são aquelas que têm, ainda, pedras, pérolas e trazem mais protagonismo para o acessório. Na Beco Acessórios, tem tiaras com aplicações a partir de R$ 19,90

Já se hidratou hoje? Nada melhor do que beber água em uma garrafinha bem estilosa. E, claro, com um dos personagens mais amados: Snoopy. Ideal para acompanhar seus exercícios e atividades do dia a dia, a peça, além de moderna, é funcional. Pode acomodar água, sucos, chá ou bebidas esportivas. Riachuelo R$ 25,90

Quem não abre mão de um docinho não pode deixar de ganhar o Choco Thunder Box, do Outback. O restaurante se inspirou na icônica sobremesa da marca, a Chocolate Thunder from Down Under, para lançar uma caixa exclusiva com oito unidades, de 25 gramas cada, do brownie com nozes pecãs, cobertas com chocolate ao leite. Outback Steakhouse, R$ 29,90

Valores de até R$ 50,00

Com a pandemia, ficar em casa virou regra. E por que não tornar este momento divertido com toda a família? O jogo de cartas Uno Minimalista é uma edição especial com cartas totalmente repaginadas. É um ótimo presente para quem curte uma competição! Ri Happy R$ 37,99

Para os fãs do Cebolinha, personagem da Turma da Mônica, o dia pode começar muito melhor após um café na caneca com a versão geek dele. A Tok&Stok lançou uma coleção com os personagens de Mauricio de Sousa em uma aventura no mundo dos games. Tok&Stok, R$ 42,90

O mundo precisa de mais cor! Nada melhor do que presentear seu amigo com um estojo de caneta hidrográfica Fine Point 88, da Stabilo. A marca, conhecida pela qualidade, lançou um jogo só com cores neon. Cícero R$ 44,90

Quem gosta do Pluto tem uma chance a mais de carregar o personagem icônico bem pertinho: nos pés! A Havaianas lançou, nas coleções mais recentes, um chinelo em homenagem ao cachorrinho que já brilhou nas telas da TV e deixou muitos com saudades. Havaianas R$ 47,99

Nada melhor do que um banho perfumado para afastar as más energias! A Granado relançou, em novo formato, o kit de minissabonetes da linha Águas de Phebo. São seis minissabonetes cremosos nas fragrâncias Lavanda, Néroli, Citrus, Jasmim e Rosmarino, que vêm em um tubo transparente. Granado R$ 50

Valores de até R$ 100,00

Está preparada para curtir o verão? Então, se proteja! Nada melhor do que o clássico chapéu panamá, na cor marrom, para ficar estilosa e protegida do sol. Com aba média contrastante, liso e ideal para usar na praia e em dias de sol, o chapéu vai bem com diversos looks. Renner, R$ 69,90

Para quem curte skincare, um produto que não pode faltar é a água micelar. A Beyoung Micellar Water promove limpeza profunda, remove por completo a maquiagem e poluição. Além de manter a hidratação da pele, ajuda a controlar a oleosidade com extrema eficácia. Prisma Cosméticos R$ 75,90

Para aquele amigo que é fã de chocolate e decoração de Natal, a Guirlanda de Língua de Gato, da Kopenhagen, reúne gostosura e beleza. Numa lata exclusiva e reutilizável, o presente encanta até os amigos mais exigentes. Kopenhagen R$ 79,90

Se a sua amiga secreta é organizada e não abre mão de deixar todos os compromissos anotados, um planner bonito e funcional pode agradá-la e muito! As agendas também cumprem a função. Essa opção acompanha uma caneta, com tampa de pompom. São 352 páginas para preencher ao longo do ano. Presentes Perepepe R$ 99,90

A rotina de skincare fica bem mais eficiente com o auxílio dos queridinhos aparelhos de limpeza facial. O aparelhinho, que faz às vezes de esponja facial, é produzido em silicone ultramacio e deixa a pele limpa com mais facilidade. Além disso, é ótimo para massagear a pele. A Oceane tem uma versão compacta, fácil de carregar: a Mini Facil Cleaner. Oceane, R$ 100

Valores de até R$ 200,00

Os fãs de perfume vão ficar felizes com o Kit Men. São dois produtos de O Boticário em uma caixa exclusiva. O Men Only Colônia é uma fragrância quente, envolvente e intensa. O outro produto é o Shower Gel 3 em 1, prático para levar em viagens ou para a academia. Pode ser usado como shampoo, sabonete líquido ou creme para barbear. O Boticário, R$ 125,80

O estilo urbano continua em alta e o icônico tênis Converse All Star nunca sai de moda. A cada ano, são novas cores que acompanham as tendências e garantem looks despojados. As cores neon permanecem no próximo verão. My Store CG R$ 169

Para os trilheiros ou adeptos da praticidade das mochilas, a Mochila Pochete Havaianas Belt Bag faz o estilo dois em um. É uma pochete que vira mochila ou mochila que vira pochete. Está disponível em quatro cores: três primárias e uma neutra em preto. Havaianas, R$ 169,99

Curte um som? Nada como usar um fone de ouvido que garante um som maravilhoso! Melhor ainda se não precisar ficar “amarrado” no fio. É isso que promete o JBL Tune 115BT. Sem fios, o fone permite atender chamadas sem as mãos e ainda possui oito horas de autonomia de bateria. JBL R$ 199

Se você quer sossego, logo, precisa conhecer a almofada massageadora com aquecedor da Imaginarium. É isso mesmo, com ela você não vai querer mais nada na vida: apenas sentar, relaxar e aproveitar. Em menos de cinco minutos, ela alcança a temperatura máxima de 45ºC. Imaginarium R$ 199,90