Documenta Pantanal lança projeto “Artistas pantaneiros”

A iniciativa Documenta Pantanal lança, nesta sexta-feira (04), o primeiro de uma série de vídeos que integra o projeto “Artistas Pantaneiros”. A ação tem como iniciativa realizar um mapeamento artístico no Pantanal e divulgar os personagens da produção cultural da região.

Os vídeos que integram o projeto serão divulgados semanalmente através das redes sociais do Documenta Pantanal, sendo elas o Youtube, Facebook e Instagram. O episódio de hoje estreia às 18h e traz como personagem a diretora do Moinho Cultural, Marcia Rolón. Além de participante do primeiro vídeo, Márcia Rolón também atua nos bastidores e na curadoria de material do Artistas Pantaneiros.

“Uma das formas mais potentes e honestas para chamar à atenção à vida no Pantanal é a partir da demonstração de suas virtudes do dia a dia, ainda pouco conhecidas pelas demais populações do nosso país”, afirma a diretora executiva da Documenta Pantanal, Mônica Guimarães.

Sobre o Documenta Pantanal

Registrar, documentar e valorizar a cultura e a natureza pantaneiras por meio da promoção de atividades em prol da difusão do conhecimento e da preservação. A partir dessa proposta, a iniciativa ‘Documenta Pantanal’, após um ano de atuação, reafirma seu papel de contribuir para o desenvolvimento de ações multimídias (exposições, livros, vídeos e documentários, por exemplo) que, mais do que celebrarem a beleza e a biodiversidade desse ecossistema, pretendem chamar a atenção da sociedade para a urgência em conhecer e preservar este patrimônio da Humanidade. Ao apoiar pesquisas, compartilhar conhecimentos científicos e manifestações tradicionais da cultura do Pantanal, o Documenta busca contribuir para a adoção e a valorização de uma visão de desenvolvimento sustentável na agricultura, na pecuária e no turismo de qualidade. A iniciativa reúne estudiosos, empresários, artistas e produtores para, em conjunto, alertar a sociedade para as questões primordiais desse bioma.

