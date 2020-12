Empreendedoras de MS que se destacaram em 2020 são homenageadas

Nesta quinta-feira (3), 50 mulheres foram consagradas pelo seu desempenho no ramo comercial no evento ”Mulheres de sucesso 2020”. A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) e a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande entregou medalhas durante a homenagem no Shopping Norte Sul Plaza.

Durante a programação, houve apresentações e gratificações vindas do Presidente da CDL da Capital, Adelaido Luiz Spinosa Vila, e a Presidente da FCDL-MS, Inês Conceição Santiago. Além da ilustre presença e palavras da senadora Simone Tebet.

O Presidente da CDL da Capital, Adelaido Luiz Spinosa Vila, conta que ”As mulheres com seu jeito, trabalho e capacidade empreendedora, conseguiram melhorar o ano de 2020 e nos ajudaram a sermos pessoas melhores, e por isso o nosso reconhecimento. É importante ressaltar que, nesta homenagem, há mulheres que são altamente visíveis pela sociedade e também aquelas que são invisíveis.”

”Nós procuramos mulheres dos mais diferentes seguimentos da sociedade que empreendem, mesmo sendo servidoras públicas, tanto quanto municipal, estadual e federal. E isso para nós, nos honra muito” declarou.

”Essa é a primeira edição e esperamos no próximo ano fazer um muito maior. Estamos realizando um evento menor pela própria questão da pandemia, que então, infelizmente, trouxe uma série de dificuldades para realizar. No próximo ano estaremos aqui, se Deus quiser, nós teremos 100 mulheres empreendedoras.

No início da cerimônia, a atual presidente da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) brasileira Simone Tebet, se apresentou parabenizando as mulheres do Estado.

Para ela ”Saber que temos uma mulher à frente da FCDL-MS pela primeira vez já é um salto inédito, e que saiba a dificuldade da mulher em empreender no Brasil e em Mato Grosso do Sul me deixa muito satisfeita.”

”A Inês sabe da dificuldade da mulher ter linha de credito, abrir seu comércio, e trabalhar dentro e fora de casa. Esse reconhecimento hoje dessas mulheres que se projetam de alguma forma em MS, nada mais é que, a confirmação do reconhecimento da sociedade. Isso mostra que nós, mulheres, somos capazes, estamos preparadas e prontas para servir, continuar trabalhando e ajudando o país e o nosso Estado” enfatiza.

Empreendedorismo na pandemia

Simone falou que ”este ano foi difícil para todos nós, principalmente para as mulheres empreendedoras. A maioria dos pequenos comércios são tocados por mulheres. Quando o faturamento caiu quase 40%, e ela foi ao banco pedir um empréstimo, ela teve seu empréstimo negado.”

”Os empréstimos mais negados pelos bancos no brasil foram dados especialmente para as mulheres. Por isso, inclusive, numa ação inédita, o Congresso Nacional aprovou uma lei chamada ”Pronampe”, que garante a esses micro empreendimentos buscar ajuda do banco. E o banco não pode negar, pois, se ela não ter financiamento, se ela não tiver uma garantia para dar, tem um fundo garantidor bilionário do Governo Federal que banca” comenta.

”Isso é importante porque são esses microempreendedores e microempreendedoras que mais geram empregos formais no brasil. Nós estamos falando de milhões de empregos para os nossos trabalhadores” finaliza.