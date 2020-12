DOF apreende 400 quilos de maconha em residência de Dourados

Em consequência da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de segunda-feira (01), 139 volumes prensados de maconha, com peso total de 426,8 quilos.

Segundo informações da DOF, os militares estavam realizando um patrulhamento extensivo na cidade Dourados quando receberam comunicado de que uma residência, no Jardim Alhambra, era utilizada por traficantes para armazenamento de droga. No local, três homens que pesavam e embalavam o entorpecente foram presos.

Um dos homens, de 50 anos de idade, disse que foi contratado para esconder a droga que teria chegado na madrugada, trazida por uma camionete GM S10, que estava com as placas afixadas falsas e que foi apreendida, juntamente, com um veículo GM Celta, além de uma balança e quatro rodados aro 16. Ele também teria contratado os dois homens como ajudantes.

Em suma ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os três homens, de 50, 20 e 26 anos de idade, permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

