Detran-MS leiloa 479 veículos nesta quarta

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), leiloa nesta quarta-feira (02), o leilão de sucata aproveitável com 400 motocicletas e 79 automóveis disponíveis. A visitação acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, também no pátio localizado na Av. Gury Marques, 7155.

Já na quinta-feira (03), mais um leilão de veículos de circulação é aberto, desta vez, com veículos apreendidos em Amambai. São 59 motocicletas e 18 automóveis que estarão disponíveis para arremate e podem ser visitados entre 14 e 16 de dezembro no pátio localizado na rodovia 156, KM 3.

Ontem (01), o leilão de circulação iniciou com 250 motocicletas e 21 automóveis disponíveis. A visitação acontece nos dias 10, 11 e 14 de dezembro, no pátio localizado na Av. Gury Marques, 7155, em Campo Grande.

