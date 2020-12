DEPCA investiga mãe e padastro que torturavam crianças

Mãe e padrasto são suspeitos de torturar crianças, de 10 e 12 anos, no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Foi o pai dos meninos que denunciou o casal para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), nesta quarta-feira (2).

Segundo a delegada responsável pelo caso, Franciele Candotti, as investigações apontam que as crianças sofriam tortura há muito tempo. O padrasto costumava bater nos meninos com cinta de couro molhada para não deixar marcas, além de afogar os enteados no chuveiro. Já a mãe costumava deixar os filhos sem janta como forma de castigo.

Depois de muito tempo de tortura, os meninos contaram para o pai que procurou a Delegacia. Eles foram ouvidos na Depca e relataram que as agressões ocorriam sem motivo. As crianças vão morar com o pai e os suspeitos serão ouvidos pela polícia.

